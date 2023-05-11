В Уфе мужчина упал с пирса в реку Белую на глазах у спасателей

фото: Управление гражданской защиты

В Уфе 52-летний мужчина упал с пирса в реку Белую на глазах у спасателей. Инцидент произошел вечером 10 мая. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Как пояснили в ведомстве, около 19:30 в диспетчерскую службу позвонили местные жители. Они рассказали, что на краю пирса в районе Сафроновского проезда стоит мужчина, который неадекватно себя ведет. Очевидцы беспокоились, что он может упасть в воду. На место происшествия были направлены спасатели, полиция и скорая помощь.

– Спасатели прибыли вовремя: падение мужчины в реку Белую произошло на их глазах. В специальных гидрокостюмах они бросились в воду за пострадавшим и транспортировали его на берег, – рассказали в УГЗ.

Мужчину передали медикам, однако от госпитализации он отказался. В аварийном ведомстве предположили, что он находился в пьяном состоянии.