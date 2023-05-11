Фото: СК Оренбургской области

Мужчина из Башкирии убил жителя Татарстана в Оренбургской области. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Оренбуржья.

По информации ведомства, ночью 7 мая возле дома по улице Лесозащитной жилого комплекса «Приуралье» Ивановского сельсовета Оренбургского района был обнаружен труп жителя Татарии с резаными ранами на шее.

Согласно версии следствия, 44-летний житель Башкирии в тот же день поссорился с убитым и нанес ему ранения ножом, из-за чего тот скончался на месте происшествия. Злоумышленник покинул место происшествия и избавился от орудия, однако правоохранителям удалось его задержаться в день убийства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначены судебные экспертизы, с задержанным производят следственные и процессуальные действия.

– Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, – сообщает СК.