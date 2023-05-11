Фото: vk.com/radiyhabirov

15 ученых из Башкирии прошли стажировку в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Это, как отметил руководитель региона, была первая международная стажировка, которую в текущем году организовал Евразийский научно-образовательный центр. Ее профинансировали из казны республики.

Аграрии из Башкирии познакомились с новыми технологиями в сельском хозяйстве, а также увидели, как выводят новые сорта сельскохозяйственных культур в непростых климатических условиях.

– Ученые-медики договорились о совместных исследованиях в области молекулярной онкологии. Кроме того, рассчитываем на укрепление международного сотрудничества в области исследования и изучения восточных языков, – отметил Хабиров.

По словам главы республики, представители ОАЭ проявили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом с университетами Евразийского НОЦ.

Также Радий Хабиров в своей публикации заявил, власти республики планируют сделать Башкирию научным центром России. Руководитель республики выразил уверенность в том, стажировки, подобной той, в какую съездили 15 башкирских ученых, дают импульс к реализации масштабных и амбициозных научных проектов наших ученых и расширяют связи.