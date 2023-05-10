Башкирия заняла 4-е место среди регионов по числу жителей с психическими расстройствами

Башкирия заняла 4-е место среди регионов России по числу жителей, которым диагностировали психические расстройства

Башкирия заняла 4-е место среди регионов России по числу жителей, которым диагностировали психические расстройства. По состоянию на прошлый год в республике проживало 149 698 таких граждан. Об этом 10 мая со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны сообщило UfaTime.ru.

Всего в России в 2022 году было 3 932 286 человек, страдающих психическими и поведенческими расстройствами. Больше всего людей с этим диагнозом проживают в Москве (214 539 человек), Подмосковье (190 165) и Санкт-Петербурге (167 548).