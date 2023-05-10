В сеть попало видео извинений парней, выкрикивавших националистические лозунги в центре Уфы

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Двое молодых людей, которые вместе с друзьями выкрикивали националистические лозунги в центре Уфы, принесли свои извинения на камеру. Видео, в котором они просят прощения, 10 мая появилось в сети: запись опубликовал один из республиканских телеграм-каналов.

– 8 апреля поздно вечером мы с нашей компанией решили выпить. Шли по Ленина, после чего наша компания начала вести себя неадекватно и выкрикивать запрещенные лозунги. Скажу сразу, никакие националистические организации нас не подкупали, мы нигде не состоим. Мы просто были пьяные, и из-за этого у нас такие проблемы появились. Лично я хотел бы извиниться за всю свою компанию перед всем многонациональным народом России. Свое наказание, ответственность я понес, – сказал один из парней.

На камеру вслед за ним извинился и его приятель.

Напомним, молодые люди выкрикивали националистические лозунги недалеко от зданий сразу трех правоохранительных ведомств: МВД, ФСБ и прокуратуры. Об этом случае стало известно ровно месяц назад, 10 апреля.