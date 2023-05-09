Празднование Дня Победы в Уфе завершилось красочным фейерверком

Фото: пресс-служба главы РБ

Торжества по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Уфе по традиции завершились праздничным салютом.

Сотни горожан собрались поздним вечером 9 мая на площади имени Ленина в Уфе, чтобы посмотреть фейерверк. Залпы гремели шесть минут, как и анонсировали ранее в уфимской мэрии. По завершении салюта к остановке «Горсовет» специально подогнали автобусы, чтобы зрители смогли добраться домой.

Празднование Дня Победы в Уфе началось с парада на проспекте Октября. Помимо официальных мероприятий и возложения цветов к мемориалам в честь павших на фронтах Великой Отечественной и труженикам тыла, во всех районах прошли праздничные концерты. Главные концерты прошли в ГКЗ «Башкортостан» и на Советской площади.

Завершились торжества салютом на площади имени Ленина.