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НовостиПроисшествия8 мая 2023 13:40

Туристка из Башкирии погибла из-за неудобной обуви

Женщина сорвалась со скалы
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии погибла туристка, которая сорвалась со скалы.

К сожалению, иногда желание попутешествовать по родному краю приводят к плачевным последствия. Так, 4 мая в Бурзянском районе Башкирии погибла Татьяна З. Женщина вместе со своей подругой решила забраться на гору Исенбикэ. На вершине она поправила неудобную обувь, оступилась и упала вниз. Телеграм-канал Mash Batash сообщает, что несчастная погибла в больнице спустя некоторое время.

Похороны женщины прошли 5 мая в Бурзянском районе республики. Знакомые и близкие погибшей вспоминают ее как очень добрую, всегда веселую и красивую женщину.