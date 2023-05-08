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НовостиОбщество8 мая 2023 10:36

В Башкирии ожидаются заморозки до -8 градусов

В МЧС выступили с предупреждением
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 мая в Башкирии может похолодать до -8 градусов.

После неожиданно теплого периода в Башкирию придут холода. Так, в МЧС республики предупреждают местных жителей о сильных заморозках. По данным ведомства, температура воздуха и поверхности почвы ночью может опуститься до -8 градусов.

Одновременно с этим в республике сохраняется класс чрезвычайной пожароопасности. Чаще всего возгорания начинаются из-за человеческого фактора, поэтому гражданам запрещается посещение лесов. Также жителям республики следует внимательно следить за кострами на своих приусадебных участках. После того, как вы закончили приготовление шашлыка обязательно потушите угли.