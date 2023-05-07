Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 7 мая, МЧС Башкирии для помощи в тушении лесных пожаров направила в Курганскую область 50 человек и семь единиц. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Колонну аэромобильной группировки главного управления министерства возглавил начальник специализированной пожарно-спасательной части Алексей Васильев.

– Желаем успехов в тушении всех пожаров, ждём вас живыми и невредимыми! – пожелали коллегам сотрудники чрезвычайной службы.

Напомним, в Курганской области бушуют природные пожары. Огонь угрожает ряду населенных пунктов. В превентивных целях была организована эвакуация жителей нескольких деревень. На борьбу с пожарами в Зауралье брошены около 700 человек и почти 200 единиц техники. По последним данным, пожары добрались до деревни Юлдус Шадринского округа, расположенной в 100 километрах от Кургана. Огнем были охвачены школа и 20 домов. В Зауралье были направлены три самолета Ил-76 и 300 человек специализированной парашютно-десантной службы.