В Уфе в теплице на участке СНТ обнаружили змею

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Уфе в теплице на участке садового товарищества «Рица» обнаружили змею. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Гадюку отловили вызванные на место спасатели ведомства. После этого ее выпустили в лесополосе поблизости. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал.

Как отмутили Фарит Гумеров в своей публикации, при обнаружении змеи следует соблюдать спокойствие, не совершать резких движений, не пугать ее, не пытаться поймать и как-либо трогать.

– Если позвоните по номеру «112», к вам приедут спасатели, которые помогут вернуть змею в среду её обитания, – заверил председатель Госкомитета региона по ЧС.