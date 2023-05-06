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НовостиОбщество5 мая 2023 21:38

«Ты – пожар в моем сердце!»: сотрудник МЧС Башкирии совершил безумный поступок, чтобы сделать предложение девушке

В Башкирии сотрудник МЧС сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону на пожарном подъемнике
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В башкирском городе Бирск сотрудник МЧС сделал предложение руки и сердца своей девушке, поднявшись к ее балкону на пожарном подъемнике. Эту трогательную историю рассказали в пресс-службе ведомства.

– Солнышко мое, я тебя очень сильно люблю! Очень сильно, больше жизни, больше всех на свете! Ты мой самый-самый-самый яркий лучик, ты моя рыбка, моя любовь. Знай, ты – пожар в моем сердце, который я никогда не захочу потушить. Пожалуйста, скажи мне только одно. Солнышко, ты выйдешь за меня? – задал, возможно, самый главный вопрос в своей жизни пожарный.

Девушку покорил такой одновременно безумный и романтический поступок, и, еле сдерживая слезы, она ответила «Да!».