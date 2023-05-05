В Башкирии простились с погибшим в СВО многодетным отцом Русланом Башировым

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Сегодня, 5 мая, в Иглинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Русланом Башировым. Об этом на своей личной странице рассказала глава администрации муниципалитета Гюзель Насырова.

Как сообщает газета «Иглинские вести», Руслан Римович родился 8 февраля 1978 года в Уфе. С девяти лет рос в селе Майский. С 1985 по 1995 год он учился в художественном интернате имения Давлеткильдиева, после окончания которого получил высшее образование в Башкирском государственном университете по специальности «Геофизик».

В мае 1997 года Баширова призвали на в ряды российских Вооруженных сил. В марте 2002-го заключил контракт, служил на территории Чеченской Республики, принимал участие в боевых действий.

После армии устроился в Майский сельсовет Иглинского района. Там занимал должность землеустроителя, а затем главы сельского поселения.

В сентябре прошлого года заключил краткосрочный контракт Минобороны России, служил в войсковой части в Самарской области. 3 марта он погиб в ходе СВО.

Руслан Баширов был удостоен медали ветерана боевых действий на Кавказе и медали участника спецоперации. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. У мужчины остались супруга и четверо детей.

– От имени всех жителей Иглинского района выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Баширова. Память о нем навсегда в истории района, республики, страны! – написала в своей публикации в соцсетях глава администрации Иглинского района.