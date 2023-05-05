В Башкирии ввели запрет на использование беспилотников

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В Башкирии ввели запрет на использование гражданские беспилотников без особого разрешения. Соответствующий указ, подписанный главой Башкирии Радием Хабировым, был опубликован на сайте правовой информации региона.

Согласно документу, на территории республики запрещается использовать беспилотные летательные аппараты. Исключение представляют те, что используются представителями власти и организациями по договору с органами госвласти.

Граждане и организации могут использовать, только получив специальное разрешение у специально созданной при оперативном штабе республики «группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов». Обращения о запуске БПЛА должны быть направлены в аппарат правительства Башкирии, их будут рассматривать на заседаниях созданной по данному вопросу группы.

В указе утверждается, что запрет на использование беспилотных летательных аппаратов вводится временно – на период действия режима базовой готовности, который установлен в республике указом президента России Владимира Путина в октябре прошлого года.