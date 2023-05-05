Агробизнес Башкирии получил 3,6 млрд рублей субсидий

Фото: vk.com/agnazarov

Агропромышленный бизнес Башкирии получил более 3,6 миллиардов рублей субсидий. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Более двух миллиардов было направлено из региональной казны. Деньги были выделены на технику, посевную площадь, минеральные удобрения и компенсацию низкой стоимости зерна. Сельскохозяйственные товаропроизводители, по словам главы правительства, практически полностью освоили предоставленные им финансы.

Самая большая сумма субсидий (1,465 миллиардов рублей) была направлена на компенсацию части затрат приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Более 470 миллионов было направлено на субсидии за производство и реализацию зерна, а 550 миллионов рублей – на минеральные удобрения.

Как отметил в своей публикации Андрей Назаров, в текущем году аграрии Башкирии планируют засеять 2,9 миллионов гектаров сельскохозяйственных площадей. Это на 50 тысяч больше, чем в предыдущем году.