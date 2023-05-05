С начала 2023 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 1,6 тыс. человек

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 1 607 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 1 607 человек, что выше средних многолетних показателей. Об этом 4 мая сообщил региональный Роспоребнадзор.

– От клещевого вирусного энцефалита привито 27 тыс. человек. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 36 тыс. человек, – передали в ведомстве.

В Роспотребе добавили, что сейчас в республике проводятся акарицидные обработки против клещей. К данному моменту дезинфекцию провели на территории в 1,8 тыс. гектаров (50% от запланированной площади).