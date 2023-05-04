В Башкирии разыскивают 14-летнего Линара Хуснутдинова

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В башкирском городе Нефтекамск разыскивают 14-летнего Линара Хуснутдинова. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Сообщается, что 2 мая подросток не вернулся домой из школы. Особые предметы мальчика: его рост – 155 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в черную ветровку с желтыми полосками, белую рубашку, черные брюки, белые кроссовки и черную кепку.

Волонтеры «БашРегионСпаса» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112. Также активисты заявили о необходимости помощи добровольцев.