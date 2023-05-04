В Уфе 3 дня разыскивают 15-летнюю Викторию Эдер

Фото: Соцсети

В Уфе уже три дня разыскивают 15-летнюю Викторию Эдер. Об этом рассказали пользователи социальны сетей, а также активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Сообщается, что подросток уехала из дома днем 1 мая погулять с другом на Бульваре Славы. Около 15:00 она распрощалась с приятелем. На кадрах последнего видео, которое она ему отсылала, запечатлено, что она стоит на остановке «Бульвар Славы» в сторону Центрального рынка.

Особые приметы пропавшей: ее рост – 155 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день своего исчезновения девочка была одета в черный джинсовый комбинезон, серую футболку и оранжевые сандалии. При себе у нее были телефон, карта «Алга», карта банка «Тинькофф» и наличные суммой в 1100 рублей.

Волонтеры «БашРегионСпаса» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112. Также активисты заявили о необходимости помощи добровольцев.