В Уфе женщина выволокла на улицу голую девушку и избила ее ногами по голове

фото: Telegram // Честно говоря

В Уфе женщина выволокла из подъезда на улицу голую девушку и избила ее ногами по голове. Инцидент произошел 3 мая у дома по улице Бабушкина, 17а. Видео расправы над обнаженной горожанкой, которое записала камера домофона, опубликовал телеграм-канал «Честно говоря»

Судя по записи, злоумышленница больше десяти раз ударила девушку по голове из-за того, что застала ее со своим мужем. Такой вывод можно сделать исходя из того, что она говорит.

– Ты же с чужим мужем спишь, да?! Тебе не стыдно, а? Ты что делаешь, скажи мне? Ты после этого баба, скажи. Убью – [нечего] с моим мужем лежать, – кричит на видео женщина.

Случай «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе МВД Башкирии. Там рассказали, что приняли сообщение о драке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили участников конфликта. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.