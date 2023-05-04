3 мая в Уфе по пути в школу пропал 13-летний Альберт Рассказов

фото: vk.com // Дёмский район Уфы

В Уфе пропал 13-летний Альберт Рассказов. Вчера, в среду 3 мая, он ушел в 7:30 из дома в школу с портфелем, но так туда и не дошел. Телефона при себе у ребенка не было. Сейчас ведутся его поиски. Об этом утром 4 мая рассказала администрация Демского района.

– Уважаемые демчане, вместе мы огромная сила! Помогите максимально распространить информацию! – обратились представители местной власти.

Пропавший был одет в черные джинсы, черный пиджак, голубую рубашку в мелкую полоску с короткими рукавами и черно-белые кроссовки. За спиной мальчик нес черный рюкзак с аниме-рисунком

Всех, кто видел Рассказова или знает, где он находится, просят позвонить его родителям или школе по телефону 2871320 или 89174138287.