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НовостиОбщество4 мая 2023 4:38

3 мая в Уфе по пути в школу пропал 13-летний Альберт Рассказов

О ребенке ничего неизвестно уже больше суток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Дёмский район Уфы

фото: vk.com // Дёмский район Уфы

В Уфе пропал 13-летний Альберт Рассказов. Вчера, в среду 3 мая, он ушел в 7:30 из дома в школу с портфелем, но так туда и не дошел. Телефона при себе у ребенка не было. Сейчас ведутся его поиски. Об этом утром 4 мая рассказала администрация Демского района.

– Уважаемые демчане, вместе мы огромная сила! Помогите максимально распространить информацию! – обратились представители местной власти.

Пропавший был одет в черные джинсы, черный пиджак, голубую рубашку в мелкую полоску с короткими рукавами и черно-белые кроссовки. За спиной мальчик нес черный рюкзак с аниме-рисунком

Всех, кто видел Рассказова или знает, где он находится, просят позвонить его родителям или школе по телефону 2871320 или 89174138287.