В Башкирии впервые в мае зарегистрировали смерть от коронавируса

В Башкирии от коронавируса за последние сутки умер один пациент – смерть от инфекции зарегистрировали впервые в этом месяце

В Башкирии от коронавируса за последние сутки умер один пациент – смерть от инфекции зарегистрировали впервые в этом месяце. С начала пандемии жертвами заболевания стали 6 052 человека. Об этом 4 мая сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 177 жителям региона. Всего на территории Башкирии подтвердили почти 365,2 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 357,4 тыс. человек, 272 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции являются 1 681 житель республики: 169 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.