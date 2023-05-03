В Уфе супруги-бизнесмены незаконно вывели за рубеж более 33 млн рублей

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В Уфе супруги-бизнесмены незаконно вывели за рубеж десятки миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба Башкортостанской таможни.

Супруги, являясь владельцами крупной сети цветочных магазинов в башкирской столице Башкирии, в течение нескольких лет заключали внешнеторговые контракты на поставку цветов из Эквадора. При этом они предоставляли банкам документы, в которых значились недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов. Товары на территорию России не поступили, а средства по истечении срока действия договоров в страну не вернулись. Таким образом, общая сумма ущерба составила более 33 миллионов рублей.

В отношении супружеской пары были возбуждены два уголовных дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» и «Деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время ведется следствие.