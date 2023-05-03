Минобр Башкирии озвучил даты и формат последних звонков и выпускных

Последние звонки для школьников в этом году прозвенят 22 или 23 мая, а выпускные пройдут 23 или 24 июля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние звонки для школьников в этом году прозвенят 22 или 23 мая, а выпускные пройдут 23 или 24 июля. Об этом 3 мая со ссылкой на рекомендацию Минпросвещения России сообщило министерство образования республики.

В ведомстве отметили, что в республике школьные праздники пройдут для 15 тыс. выпускников. Мероприятия планируется организовать без каких-либо антиковидных ограничений.

«КП-Уфа» обратилась в Минобр РБ с просьбой назвать конкретные даты проведения последних звонков и выпускных. Как только ответ появится, мы его опубликуем.

Напомним, в прошлом году последний звонок у 9-классников в Уфе прозвенел 19 мая, а у 11-классников – 25 мая. В эти дни действовал республиканский запрет на продажу алкоголя. Такая же мера останется в силе и в текущем году.