В Уфе открываются магазины, которые заменят Stradivarius и Zara

В торговом центре «Мега» в Уфе начали работать магазины Vilet и Mag – они заняли площадки бутиков Stradivarius и Zara Фото: Иван МАКЕЕВ

В торговом центре «Мега» в Уфе начали работать магазины Vilet и Maag – они заняли площадки бутиков Stradivarius и Zara. Об открытии торговых точек «КП-Уфа» 3 мая сообщили в ТЦ.

– VILET уже работает, а MAAG откроется в течение пары часов, – передали представители комплекса.

Там же скоро откроется еще один магазин – DUB. Он станет аналогом Pull&Bear.

Напомним, год назад компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius приняла решение прекратить работу в России. Фирма передала новым владельцам все имеющиеся в стране торговые площадки, где теперь открываются точки под новыми названиями.