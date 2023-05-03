В Уфе из-за утечки ограничили подачу воды в детсад и 37 жилых домов

3 мая на пересечении улиц Менделеева и Сагита Агиша произошла утечка из земли. На время ремонтных работ был отключен водопровод Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 мая, в Уфе на пересечении улиц Менделеева и Сагита Агиша произошла утечка из земли. На время ремонтных работ был отключен водопровод, из-за чего водоснабжения ограничили в детсаде №38 по улице Зорге, 35/2 и 37 жилых домах. Об этом предупредили в «Уфаводоканале».

Холодная вода будет идти из кранов на пониженном давлении в домах по улицам:

– братьев Кадомцевых, 12/2;

– Рихарда Зорге, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 34, 35, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 37, 38, 40;

– Степана Халтурина, 34, 36, 38, 40, 48, 50;

– проспекте Октября, 21/4, 21/5, 23, 27.