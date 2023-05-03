Под Уфой из-за вспыхнувшей сухой травы сгорели шесть садовых домов

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В садовом товариществе «Калинка» под Уфой из-за вспыхнувшей травы сгорели шесть дачных домиков. Об этом сообщил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел днем 2 мая. Пожар, возникший из-за возгорания сухой травы, тушили спасатели из ГКЧС, МЧС и другие экстренные службы.

– Погибших и пострадавших нет, – передали в аварийном ведомстве. – Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

За минувшие сутки на территории Башкирии было зарегистрировано 22 случая возгорания сухой травы. Площадь этих пожаров составила 132 гектара.