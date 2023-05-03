Жителям Башкирии рассказали о графике доставки пенсий в мае 2023 года

Пенсии и другие социальные выплаты за май будут осуществляться в соответствии с графиком – с 3 мая. При этом выплаты за 9 мая перечислят 6 числа Фото: Рустем АХУНОВ

Социальный фонд Башкирии рассказал жителям республики о графике доставки пенсий в мае 2023 года с учетом праздничных выходных дней по случаю 9 мая.

Как пояснили в ведомстве, пенсии и другие социальные выплаты за май будут осуществляться в соответствии с графиком – с 3 мая. При этом выплаты за 9 мая перечислят 6 числа.

– Конкретные даты доставки за праздничные и выходные дни заранее были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии, – передали в СФ.

В кредитные организации перечисление средств осуществят в сроки, установленные договором, начиная с 12 мая.

Соцфонд добавил, что сейчас производит выплаты 1,15 млн пенсионеров, 287 тыс. федеральных льготников, 139 тыс. получателям федеральный доплаты.