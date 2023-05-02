Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе с начала 2023 года долги по зарплате выросли на 20%. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Уровень задолженности в столице Башкирии, по данным мэрии, по сравнению с началом года увеличился на 130 миллионов рублей. Специалисты связывают это с увеличением долгов перед работниками компании «Востокнефтезаводмонтаж». На сегодняшний день общая сумма долга составляет 372,5 миллиона.

В обшей сложности с начала 2023-го выявлена задолженность в четырех организациях на сумму 17,2 миллионов. В пяти организациях были полностью произведен расчет по долгам на 21 миллион. В результате на начало апреля задолженность в 28 организациях Уфы составляет 749,2 миллиона рублей.

В декабре прошлого, как сообщает мэрия Уфы, были разработаны «дорожные карты» с источниками погашения, сроками и совместными мероприятиями с органами контроля, надзора и исполнительной власти.

– В настоящее время ежеквартально направляется информация в Правительство РБ о результатах исполнения «дорожных карт», – рассказали в пресс-службе администрации.