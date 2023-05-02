В Уфе 9 мая состоится праздничный салют в честь Дня Победы

Фото: ufacity.info

Сегодня, 2 мая, заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой рассказал о праздничных мероприятиях, который пройдут в столице Башкирии 9 мая в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 13:00 до 23:00 на площади перед Государственным русским драматическим театром состоится праздничный концерт. Для зрителей будет подготовлена патриотическая программа, посвященная подвигам людей в Великой Отечественной войне и поддержке бойцов, находящимся в зоне специальной военной операции.

Также во всех районах города на территории парков культуры и отдыха будут организованы торжественные мероприятия с праздничными, театрализованными и концертными программами.

Кульминацией дня станет праздничный салют, который прогремит на площади имени Ленина в 23:00.

Напомним, в ходе своего доклада сообщил, в Уфе с 6 по 9 мая изменится схема движения общественного транспорта. Работа будет осуществляться по графику выходного дня.