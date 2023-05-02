Хабиров назвал «страшным сном» грозящую Башкирии опасность из-за лесных пожаров

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 2 мая, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой назвал «страшным сном» грозящую региону опасность из-за лесных пожаров.

– 30 апреля свой ежегодный профессиональный праздник отметила пожарная охрана. Каждый раз говорю спасибо нашим коллегам. Непростая у них работа. По пожарам хотел сказать: спасибо, держимся. Вы все новости смотрите, как в целом ряде регионов полыхает. Страшный сон для нас – если, не дай Бог, пожары заведем в населенные пункты. Погода плохая, а в населенный пункт пожар заходит и сметает целую деревню, и люди, кстати, гибнут. Всем нашим ребятам огромное спасибо за службу, – заявил руководитель республики.