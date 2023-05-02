Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе с 6 по 9 мая изменится схема движения общественного транспорта. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой заявил заместитель главы администрации столицы Башкирии Сергей Кожевников.

– С 6 по 9 мая работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться по графику выходного дня. 9 мая на время проведения Парада Победы планируется изменение схемы движения общественного транспорта. В период с 20:30 до 23:30 будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через остановочный пункт «Горсовет» и следующих в микрорайоны Дема, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу, а также в северную часть города Уфы и на Телецентр. По окончанию праздничного фейерверка планируется провести накопление общественного транспорта, а время работы продлить до 00:30 10 мая, – доложил Кожевников.