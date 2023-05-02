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НовостиОбщество2 мая 2023 14:03

В Башкирии 3 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность и порывы ветра до 20 м/с

Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 3 мая, в Мелеузовском и Стерлитамакском районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Такое заявление сделало МЧС республики.

Жителей региона, согласно прогнозу специалистов, ждет переменная облачность, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду, днем в некоторых будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +10,+15°, на востоке Башкирии – +3,+8°. Днем потеплеет +22,+27°.

На автомобильных дорогах видимость будет хорошая.