В Башкирии 3 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность и порывы ветра до 20 м/с

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 3 мая, в Мелеузовском и Стерлитамакском районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Такое заявление сделало МЧС республики.

Жителей региона, согласно прогнозу специалистов, ждет переменная облачность, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду, днем в некоторых будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +10,+15°, на востоке Башкирии – +3,+8°. Днем потеплеет +22,+27°.

На автомобильных дорогах видимость будет хорошая.