В Башкирии недалеко от села горит 100 тыс. квадратных метров сухой травы

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 2 мая, в Краснокамском районе Башкирии недалеко от населенного пункта горит трава на площади 100 тысяч квадратных метров. Подробности происходящего рассказала пресс-служба МЧС республики.

ЧП произошло в двух километрах от села Ивановка. Здесь на площади 10 гектар происходит горение сухой травы. На место направлены силы и средства МЧС, тракторы и бульдозер. В общей сложности ведомство привлекло 19 человек и семь единиц техники, от администрации муниципалитета были направлены поливомоечные машины. Специалисты планируют задействовать пожарно-спасательный вертолет.

На тушение были поданы пожарные стволы, также проводится опашка. Тушение осложняется порывами ветра.

Причину пожара и виновное лицо установит дознаватель МЧС.