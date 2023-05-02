Хабиров раздал поручения для организации Дня поминовения и почитания 6 мая

В субботу, 6 мая, в Башкирии пройдет День поминовения и почитания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 6 мая, в Башкирии пройдет День поминовения и почитания. Его ввел глава республики Радий Хабиров, чтобы жители могли навестить на кладбище своих покойных родных и друзей, а также привести в порядок места захоронений. Руководитель региона во время оперативного совещания в местном правительстве дал муниципалитетам поручения по организации по случаю памятной даты.

– Мы даем возможность людям прийти [на кладбище]. Что для этого нужно сделать? Может быть, увеличить количество автобусов для кладбищ. Может быть, конечно, увеличить количество техники, которая вывезет весь мусор. Я попрошу отработать с нашими руководителями конфессиями – батюшки и муллы пусть придут. Прошу ответственно к этому мероприятию подготовиться, – сказал Хабиров.

Напомним, в 2022 году на День поминовения могилы своих близких навестили более 150 тыс. жителей Башкирии.