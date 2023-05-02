На Монументе Дружбы в Уфе причалил круизный теплоход «Мустай Карим»

В Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим» с 213 пассажирами на борту. Лайнер причалил на Набережной реки Белой Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сегодня, 2 мая, в 11:00 в Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим» с 213 пассажирами на борту. Лайнер причалил на Монументе Дружбы. Об этом с места события рассказал корреспондент «КП-Уфа».

«Мустай Карим» является отелем на плаву класса река-море. Его построили в 2019 году. Корабль может путешествовать по рекам, каналам европейской части России, Онеге, Ладоге, Азовскому, Каспийскому и Черному морям. Всего теплоход способен вместить 322 человек, на нем есть четыре палубы. Длина лайнера составляет 141 метр, а ширина – 16,8 метра.

Корабль будет стоять в Уфе 2 и 3 мая, после чего направится в Елабугу. Прибытие лайнера ознаменует в башкирской столице открытие речной навигации, в честь чего в небе над Белой рекой состоится авиашоу.