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НовостиОбщество2 мая 2023 3:30

Бастрыкин поручил проверить законность золотодобычи в башкирском селе Ишмурзино

Глава СК России отреагировал на жалобы местных жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил проверить законность золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии после жалоб местных жителей

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил проверить законность золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии после жалоб местных жителей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил проверить законность золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии после жалоб местных жителей. Об этом сообщил Информационный центр СК.

– В СМИ размещено обращение жителей деревни Ишмурзино […] с требованием о прекращении незаконной, по их мнению, золотодобычи на землях, где они живут и работают. Ранее главе ведомства был представлен доклад о ходе расследования о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, – говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку возможного злоупотребления должностными полномочиями в Ишмурзино. Бастрыкин запросил доклад у руководителя башкирского СК Владимира Архангельского по поводу доводов, озвученных в обращении местных жителей.