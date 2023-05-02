Бастрыкин поручил проверить законность золотодобычи в башкирском селе Ишмурзино

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил проверить законность золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии после жалоб местных жителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил проверить законность золотодобычи в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии после жалоб местных жителей. Об этом сообщил Информационный центр СК.

– В СМИ размещено обращение жителей деревни Ишмурзино […] с требованием о прекращении незаконной, по их мнению, золотодобычи на землях, где они живут и работают. Ранее главе ведомства был представлен доклад о ходе расследования о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, – говорится в сообщении.

Следователи организовали проверку возможного злоупотребления должностными полномочиями в Ишмурзино. Бастрыкин запросил доклад у руководителя башкирского СК Владимира Архангельского по поводу доводов, озвученных в обращении местных жителей.