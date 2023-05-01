29-летний вахтовик из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома

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29-летний вахтовик из Башкирии скончался под колесами погрузчика в Красноярском крае. Как сообщает издание Kras Mash, мужчина работал на руднике оператором погрузчика, который разгружал горную массу. Управлять многотонной техникой ему приходилось с дистанционного пульта. В какой-то момент из-за оплошности молодой вахтовик оказался раздавленным тяжеловесной техникой. Его коллеги немедленно выхвали скорую, но прибывшим медикам оставалось лишь диагностировать смерть мужчины.

Погибшим вахтовиком оказался 29-летний житель Учалов Вадим С. – похороны прошли в родном городе 30 апреля. У мужчины осталась семья, которая до сих пор не может поверить в гибель близкого человека.

– Эх, Вадим. Хороший ты был парень. Жить бы тебе еще да жить, - соболезную в соцсетях блихкие погибшего вахтовика.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего Вадима С.