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НовостиОбщество1 мая 2023 13:00

Еще у 184 жителей Башкирии выявили коронавирусную инфекцию

Число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 364641 человека
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
У большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме

У большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии продолжает держаться на довольно высоком уровне ежедневная заболеваемость ковидом. Так, по данным регионального Минздрава, 1 мая в республике было выявлено 184 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных с начала эпидемии увеличилось до 364641 человека. Большинство из них переносит болезнь в легкой форме и находится на амбулаторном лечении (1622 человек), а вот 156 пациентов были госпитализированы (из них 109 – люди старше 60 лет).

К счастью, новых смертельных случаев от ковида не зарегистрировано, а что касается выписавшихся, то их число за последние сутки составляет 174 человека, а всего – 356812 жителя республики.