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НовостиПроисшествия1 мая 2023 8:47

Молодая туристка из Башкирии разбилась во время сплава

Девушка получила серьезную травму головы и сейчас находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото носит исключительно иллюстративный характер

Фото носит исключительно иллюстративный характер

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии 29-летняя туристка разбилась во время сплава по реке. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, инцидент произошел накануне в Бурзянском районе. Как именно все произошло, спасатели уточнять не стали – очевидно, что девушка пострадала во время прохождения опасного участка реки. Любительница активного отдыха получила серьезную травму головы и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, что 29 апреля в лесу возле горы Малиновая в Белорецком районе заблудилась группа из восьми туристов. Спасателям не удалось их найти, но, к счастью, все обошлось: изрядно поплутав, туристы самостоятельно вышли к деревне. Никто из них не пострадал.