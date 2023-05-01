1 мая дороги в Башкирии будут патрулировать 32 дополнительных экипажа ГИБДД

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1 мая в Башкирии дороги и трассы будут патрулировать 32 дополнительных экипажа ГИБДД. Об этом рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, отметив, что ро статистике на первомайских праздниках значительно увеличивается риск ДТП, связанных с нетрезвым вождением, а также с участием детей и подростков, оставшихся без присмотра взрослых.

Чтобы предотвратить печальные последствия, на все праздничные дни на дорогах в республике организуются массовые рейды. Так, 1 мая 32 дополнительных экипажа ГИБДД встанут на федеральных трассах М5 и М7, а также на участках автодорог «Уфа-Янаул», «Уфа-Инзер-Белорецк», «Дюртюли-Нефтекамск», «Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки».

– Не останутся без внимания и отдаленные населенные пункты, где наиболее часто можно встретить автомобили, снятые с регистрационного учета, лиц, лишенных водительских прав, водителей двухколесного транспорта, включая несовершеннолетних, которые пренебрегают ПДД, - добавил Владимир Севастьянов.