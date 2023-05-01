В Башкирии простились с лейтенантом Радмиром Хайруллиным, погибшим в СВО

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В Шаранском районе простились с лейтенантом Радмиром Хайруллиным, погибшим в СВО. Прощальная церемония прошла 30 апреля на центральной площади села Шаран. Проводить в последний путь погибшего героя, пришли его близкие и друзья, а также односельчане, участники и ветераны боевых действий и юнармейцы. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов выразил родственникам Радмира Хайруллина соболезнования, а также передал им Орден генерала Шаймуратова, которым по указу главы республики посмертно наградили лейтенанта за проявленные мужество и героизм.

– Радмир Хайруллин был настоящим патриотом своей страны, республики и района! Вечная память и Слава Герою! – произнес прощальную речь Ирек Сагитов.