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НовостиОбщество1 мая 2023 6:51

В Башкирии простились с лейтенантом Радмиром Хайруллиным, погибшим в СВО

Героя посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: vk.com/ireksagitov

Фото: vk.com/ireksagitov

В Шаранском районе простились с лейтенантом Радмиром Хайруллиным, погибшим в СВО. Прощальная церемония прошла 30 апреля на центральной площади села Шаран. Проводить в последний путь погибшего героя, пришли его близкие и друзья, а также односельчане, участники и ветераны боевых действий и юнармейцы. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов выразил родственникам Радмира Хайруллина соболезнования, а также передал им Орден генерала Шаймуратова, которым по указу главы республики посмертно наградили лейтенанта за проявленные мужество и героизм.

– Радмир Хайруллин был настоящим патриотом своей страны, республики и района! Вечная память и Слава Герою! – произнес прощальную речь Ирек Сагитов.