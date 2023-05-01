На озере Улукуль в Башкирии утонул рыбак

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии утонул 71-летний рыбак. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, трагедия произошла накануне в Чишминском районе, на озере Улукуль. Тело мужчины обнаружили в воде, при этом отмечается, что он отправился ловить рыбу. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее 30 апреля стало известно, что в поселке Заитово в реке Кысынды утонула 8-летняя девочка. Ее подруга с диагнозом переохлаждение находится в реанимации Архангельской ЦРБ. Следователи рассказали, что дети играли возле воды без присмотра взрослых, что и привело к печальным последствиям.