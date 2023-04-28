Противопожарный авиапатруль покрывает территорию 72% лесов Башкирии

фото: Минлесхоз РБ

В Башкирии противопожарный авиационный патруль обследует территорию 72% лесного фонда общей площадью в 4,1 млн гектаров. Об этом 28 апреля сообщил глава регионального Минлесхоза Марат Шарафутдинов.

С начала пожароопасного сезона 31 марта патруль совершил три полета общей продолжительностью в десять часов. Полеты выполняются на высоте 800 метров. В горной местности она увеличивается до 1,5 километра. Радиус площади обзора составляет 30 километров, рассказал руководитель Лесопожарного центра республики Айрат Юсупов.

На территории Башкирии определено 30 маршрутов авиапатрулирования, шесть из которых – основные. Их протяженность достигает 3,5 тыс. километров.

С 31 марта по 28 апреля в республике было зарегистрировано 16 лесных пожаров площадью 53,5 гектара. Семь возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем.