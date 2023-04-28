В Уфе в День Победы прогремит 6-минутный салют // фото: ufacity.info

Мэрия Уфы опубликовала программу официальных и праздничных мероприятий на День Победы 9 мая.

Утро в городе начнется с церемонии возложения цветов: сначала к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади в 10:00, а затем к Вечному огню в парке Победы в 11:00.

В полдень на проспекте Октября начнется парад. В нем примут участие Уфимский гарнизон, территориальные органов исполнительной власти, ветераны боевых действий и военной службы, а также курсанты и кадеты.

В 13:00 на площади перед Русдрамтеатром стартует праздничный концерт. Программа с участием творческих коллективов Башкирии с 16:00 до 22:00 пройдет и на Советской площади.

Завершится День Победы 6-минутным фейерверком на площади Ленина. Первый залп салюта дадут в 23:00.

В мэрии добавили, что 8-9 мая с 14:00 до 23:00 на площади Ленина будет организован показ 40 единиц ретро-техники. В сам День Победы там развернется полевая кухня. Также на парковке Русдрамтеатра с 8 по 9 мая установят историческую технику из Красногорска и БМП военно-патриотического парка «Патриот».