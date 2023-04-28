В лесах Башкирии установили 12 видеокамер для отслеживания пожаров

В лесах шести муниципалитетов Башкирии было установлено 12 видеокамер «Лесохранитель» для отслеживания пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах шести муниципалитетов Башкирии было установлено 12 видеокамер «Лесохранитель» для отслеживания пожаров. Оборудование смонтировали в районах с наибольшими рисками возникновения возгораний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов.

Чиновник рассказал, что в 2022 году с помощью камер экстренным службам удалось обнаружить и ликвидировать 13 лесных пожаров.

По данным на 27 апреля в Башкирии произошло 14 лесных пожаров общей площадью в 50 гектаров. Также зафиксирован 731 случай горения сухой травы. Статистику привело региональное МЧС.