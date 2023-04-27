Репчатый лук в Башкирии за неделю подорожал на 10% – почти до 58 рублей за килограмм Фото: Михаил ФРОЛОВ

Репчатый лук в Башкирии за неделю подорожал на 10% – почти до 58 рублей за килограмм. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 17 и 24 апреля.

Помимо лука, в стоимости также выросли полукопченая колбаса (на 4,4% – до 488,5 руб.), свинина (на 3% – до 293,5 руб.), морковь (на 2,5% – до 36,5 руб.) и белокочанная капуста (на 2,2% – до 21,5 руб.).

В то же время подешевели мясные консервы для детского питания (на 3,2% – до 996,5 руб.), сосиски и сардельки (на 2,5% – до 398,5 руб.), а также свежие помидоры и подсолнечное масло (на 2,1% – до 195,5 и 113,5 руб. соответственно).