Численность работающих пенсионеров в Башкирии за месяц выросла на 2,5 тыс. человек

В Башкирии в марте текущего года числилось 170,7 тыс. работающих пенсионеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в марте текущего года числилось 170,7 тыс. работающих пенсионеров – на 2,5 тыс. больше, чем месяцем ранее. Данные опубликовал региональный Росстат.

По информации статистического ведомства, всего на территории республики проживает более 1,14 млн пенсионеров. За месяц их количество снизилось на 955 человек, а за год – на 2,8 тыс.

Средний размер назначенных пенсий в Башкирии составляет 18,9 тыс. рублей. За год эта сумма увеличилась на 2,6 тыс.