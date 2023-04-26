Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 18:57

В Башкирии спустя два дня завершились поиски двух пропавших мальчиков 12 и 14 лет

Их искали с 24 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «БашРегионСпас»

фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии за час до полуночи 26 апреля завершились поиски двух пропавших мальчиков 12 и 14 лет. Их искали на протяжении двух дней и нашли живыми. Об этом в соцсетях сообщила волонтерская организация «Поиск детей».

– Пока ещё выясняется, где [они] были [все это время], ведь нашли-то буквально минут 30 назад только. Нашли наши добровольцы при патрулировании одной из улиц села Иглино, – рассказал «КП-Уфа» руководитель «Поиска детей» Павел Нестеров.

Напомним, информация о пропаже мальчиков появилась в сети вечером 24 апреля. Волонтеры искали их в Уфе и Иглинском районе.