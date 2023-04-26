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НовостиОбщество26 апреля 2023 16:21

В Уфе объявили пропавшим без вести 25-летнего Эрнеста Ибрагимова

О его местонахождении ничего неизвестно более двух месяцев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "ЛизаАлерт"

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе без вести пропал 25-летний Эрнест Ибрагимов. О его местонахождении ничего неизвестно более двух месяцев – с 18 февраля. Об этом 26 апреля сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост – 165 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Всех, кто видел Ибрагимова или знает, где он находится, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.

В Башкирии тем временем продолжаются поиски двух пропавших мальчиков 10 и 12 лет. Их ищут с 24 апреля.