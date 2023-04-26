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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:44

Из Уфы к местам несения военной службы отправились первые новобранцы-срочники

В начале месяца стартовал весенний призыв
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ireksagitov

Фото: vk.com/ireksagitov

Из Уфы к местам несения военной срочной службы в рамках весеннего призыва отправились первые новобранцы. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.

Чиновник в своей публикации напомнил, что на службу в российскую армию в этот призыв, который продлится до 15 июля, отправятся 5,5 тысяч человек.

– Около 120 человек будут проходить службу в Мурманске, Симферополе, Подмосковье в воздушно-космических силах, сухопутных войсках, – отметил Сагитов.

Отдельно зампремьер-министра подчеркнул, что ни один призывник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.