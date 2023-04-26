В Башкирии загорелась несанкционированная свалка

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 26 апреля, в Дюртюлинском районе Башкирии загорелась несанкционированная свалка. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в промышленной зоне в трех километрах от села Иванаево. На место ЧП были направлены силы МЧС, добровольной пожарной команды Такарликовского сельсовета и спецтехника предприятия «Коммунальник». Специалисты по прибытии обнаружили разрозненные очаги пламени на территории свалки.

Чрезвычайное ведомство отмечает, что в настоящее время пожар локализован, и какой-либо угрозы для граждан нет.

– Производится отсыпка тлеющих очагов песчано-глиняной смесью и уплотнение с помощью бульдозеров. Ситуация находится на контроля, – сообщили сотрудники МЧС.